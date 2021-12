Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Sachbeschädigungen am Strand in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum vom 23.12.2021, 20:00 Uhr, bis zum 24.12.2021, 08:00 Uhr, ist es zu zwei Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Nordenham in unmittelbarer Strandnähe gekommen.

An der Strandallee wurde die Außendusche der dortigen Sanitäranlagen beschädigt, in dem der Wasserregler entfernt wurde. An einer Sportanlage in der Straße Zum Weserstrand wurde ein Außenwaschbecken beschädigt, in dem ebenfalls der Wasserhahn durch unbekannte Täterschaft entfernt wurde. In beiden Fällen trat eine unbekannte Menge Wasser aus.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden.

