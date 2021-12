Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum vom 20.12.2021,16:00 Uhr, bis zum 24.12.2021, 12:15 Uhr, ist es in der Ringstraße in Nordenham-Phiesewarden zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft drang während einer mehrtägigen Abwesenheit des Eigentümers in das Wohnhaus ein. Die Täter verschafften sich über eine rückwärtige Terrassentür gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und entwendeten u.a. Armbanduhren und hochwertige Whiskeyflaschen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden.

