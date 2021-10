Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Betrugsmasche am Geldautomat

Mutterstadt (ots)

Am 02.10.21, gegen 11:15 Uhr, hielt sich ein 81-Jähriger in einer Bankfiliale im Pfalzring auf. Beim Ausdrucken von Kontoauszügen wurde der Herr von einem unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt. Der Unbekannte fragte den 81-Jährigen, wie man mit der Karte Geld abheben kann. Nachdem der Herr seine Karte erneut in den Kontoauszugsdrucker steckte, kam diese nicht mehr heraus. Da der 81-Jährige dachte, seine Karte wurde eingezogen, verließ er die Bank. Im Nachgang stellte der ältere Herr fest, dass ein niedriger vierstelliger Betrag von seinem Konto abgebucht wurde. Die Ermittlungen zu dem genauen Tathergang dauern an. Die Masche der Betrüger läuft oftmals nach demselben Schema: Die Geschädigten, oftmals ältere Personen, werden in Bankfilialen in Gespräche verwickelt. Hierbei schauen die Täter den Opfern über die Schulter ("Shoulder Surfing"), wenn diese die PIN am Geldautomat eingeben.

