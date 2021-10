Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Versuchter Taschendiebstahl

Schifferstadt (ots)

Am 05.10.21, gegen 22:00 Uhr, ging ein 45-jähriger Mann in der Hauptstraße in Schifferstadt zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Mann befand sich auf dem rechten Gehweg in Höhe des dortigen türkischen Lebensmittelmarktes, als sich ein Jugendlicher im Alter von ca. 14-15 Jahren dem Mann von hinten näherte und vermutlich in der Annahme, eine Geldbörse entwenden zu können, dem Mann in die rechte Jackentasche griff. Der Täter konnte jedoch kein Diebesgut ergattern und flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Innenstadt. Auf dem gegenüberliegenden Gehweg fuhr ein weiterer Jugendlicher mit dem Fahrrad. Auf Zuruf des flüchtenden Täters fuhr die Person schnell davon. Vermutlich gehörten die beiden Jugendlichen zusammen. Der Geschädigte nahm zu Fuß die Verfolgung auf, verlor die Jugendlichen jedoch aus den Augen. Die Polizei Schifferstadt sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de.

