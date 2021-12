Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: PKW-Fahrer flüchtet nach Unfall auf der B 75 - auf der Autobahn anschließend als Falschfahrer unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am 25.12.2021, 01.04 Uhr, beobachtet ein in Delmenhorst auf der B 75 Richtung Oldenburg fahrender Verkehrsteilnehmer, wie ein PKW Kia vor ihm mit der Mittelschutzplanke kollidiert und anschließend in Schlangenlinien weiter Richtung A 28 fährt. Der Verkehrsteilnehmer meldet den Vorfall über Notruf, während er den flüchtenden PKW verfolgt. An der Anschlussstelle Delmenhorst-Deichhorst verlässt der flüchtende PKW die Autobahn, fährt jedoch sofort wieder auf die Autobahn, und zwar auf der Gegenfahrbahn weiter Richtung Oldenburg. Vor der Anschlussstelle Ganderkesee-Ost wendet der Fahrer und fährt an der Anschlussstelle Delmenhorst-Deichhorst wieder ab. Im Ortskern Ganderkesee kann der Wagen durch eintreffende Polizeibeamte angehalten werden. Ein weiterer Fluchtversuch endet schließlich nach Kollision mit einem vor dem PKW stehenden Streifenwagen, wobei ein Polizeibeamter, der bereits in der geöffneten Tür des Fluchtfahrzeugs steht, leicht verletzt wird. Der psychisch auffällige und offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende PKW-Fahrer, ein 33-jähriger Mann aus Bremen, wird in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Insgesamt entsteht ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell