Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 24.12.2021

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall auf der A 28 mit Vollsperrung

Am 24.12.2021 ereignete sich um 12:07 Uhr auf der Autobahn 28 im Bereich der Gem. Ganderkesee kurz vor der Anschlussstelle Ganderkesee West in Fahrtrichtung Oldenburg ein Verkehrsunfall, der zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Ein 45jähriger aus Bremen war mit seinem Pkw bei Regennässe zu schnell unterwegs und geriet ins Schleudern. Hierbei stieß er mit einem neben ihm fahrenden Pkw aus Schleswig-Holstein zusammen, der von einem 62jährigen aus dem Kreis Stormarn geführt wurde. Beide Pkw kamen nach rechts von der Fahrbahn ab, stießen in die Außenschutzplanke und kamen total beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Für Bergungs- und umfangreiche Reinigungsarbeiten musste die Autobahn 28 ab der Anschlussstelle Ganderkesee-Ost bis 14:45 Uhr voll gesperrt werden. Auf der Autobahn staute sich der Verkehr auf einer Länge von ca. 6 km, ebenfalls führte die Vollsperrung zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Umleitungsstrecken. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden wird auf ca. 37.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrzeugführer wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser zur Versorgung ihrer Verletzungen transportiert. Nach jetzigem Stand werden Beide als leicht verletzt geführt.

