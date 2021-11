Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl einer Handtasche aus Kfz

Stavenhagen (ots)

Am Morgen des 05.11.2021 meldete sich um kurz nach 05:00 Uhr die Nutzerin eines VW Golf bei der Polizei und berichtete über einen Diebstahl aus ihrem über Nacht abgestellten Fahrzeug.

Gegenüber den Beamten des Polizeireviers Malchin gab die 43-Jährige an, ihr Auto gegen 14:00 Uhr des Vortages auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Stavenhagener Schultetusstraße unbeschädigt abgestellt zu haben. Als sie am frühen Morgen den Pkw wieder nutzen wollte, stellte sie die zerstörte Beifahrerscheibe fest. Darüber hinaus wurde die im Auto befindliche Handtasche entwendet. Der entstandene Schaden wird auf 350 Euro geschätzt.

Jeder, der Auffälligkeiten beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994/231224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Aus diesem Anlass weist die Polizei darauf hin, keine Wertsachen, oder Behältnisse, die solche enthalten könnten, offen sichtbar in Fahrzeugen liegen zu lassen. Jeder sollte durch sein Verhalten vermeiden, Täter durch Anreize zu Straftaten zu verleiten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell