Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung 31.12.21/01.01.22

Cloppenburg/Vechta (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Sa., 01.01.2022 03:40; 49661 Cloppenburg, Lindenallee Ein 64-Jähriger befährt in seinem PKW die Lindenallee, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,05 Promille. Nach der Blutentnahme wird eine Sicherheitsleistung angeordnet, da der Beschuldigte zur Zeit keinen festen Wohnsitz hat.

Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-- Fr., 31.12.2021 12:35; 49661 Cloppenburg, Eschstraße Am genannten Ort kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen einem sog. E-Scooter und dem PKW eines 29-jährigen Cloppenburgers, welcher vom Fortmannsweg auf die Eschstraße aufbiegen will. Auf dem E-Scooter fahren zwei Personen; die 'Beifahrerin' stürzt nach dem Zusammenstoß zu Boden. Anschließend flüchten beide Personen von der Unfallstelle. Am PKW entsteht Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizei Cloppenburg, 04471-18600 zu wenden.

Die Silvesternacht verlief insgesamt ruhig. Es waren keine Einsätze in Zusammenhang mit dem 'Böllerverbot' zu verzeichnen. Die vorhandenen Feuerwerke wurden ausnahmslos auf und vor privaten Grundstücken abgebrannt. Ansammlungen 'Feierwilliger' wurden nicht festgestellt/gemeldet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell