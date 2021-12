Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Note fünf für Radfahrende

Celle (ots)

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Celle führten heute Morgen (Do., 16.12.) im Zeitraum von 07:15 bis 08:00 Uhr eine Schulwegüberwachung in der Heese mit Schwerpunkt Radfahrende durchgeführt. Mit Erschrecken wurde festgestellt wie viele Kinder und Jugendliche sich entweder falsch verhalten oder ohne Licht gefahren sind. Auch der Zustand der Fahrräder war teils miserabel. Bei 2 Kindern wurden sogar keine lichttechnischen Einrichtungen oder Reflektoren an den Rädern festgestellt.

Insgesamt wurden 30 Verstöße wegen fehlender lichttechnischer Einrichtung und 10 Verstöße wegen Befahren der falschen Seite sowie ein Handyverstoß festgestellt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass das Fahren ohne Licht, das Befahren der falschen Seite und auch die Nutzung eines elektronischen Geräts mit dem Fahrrad je eine Ordnungswidrigkeit darstellt und mit Verwarngelder belegt werden können.

