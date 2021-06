Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.06.2021 für den Bereich Peine

Peine (ots)

21 Jahre alter Peiner von 5 unbekannten Personen in der Peiner Innenstadt überfallen

Am frühen Sonntagmorgen, 27.06.2021, gegen 01:00 Uhr, wird der Polizei Peine zunächst im Bereich des Burgparks in der Peiner Innenstadt eine hilflose und verletzte Person gemeldet. Polizeibeamte treffen kurz darauf auf einen 22 Jahre alten Peiner, der anschließend mit einem Rettungswagen in das Peiner Klinikum eingeliefert und aufgrund seiner Verletzungen stationär aufgenommen wird.

Im Rahmen einer ersten Befragung im Krankenhaus teilt das Opfer den Polizeibeamten wenig später mit, dass er offenbar vorher im Bereich des Peiner Burgparks von 5 jüngeren, unbekannten Tätern, er spricht von 3 Männern und 2 Frauen, überfallen und um eine mittlere, dreistellige Bargeldsumme beraubt worden sei. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch weitere Polizeikräfte nach den Tätern verlief jedoch negativ.

Die näheren Tatumstände, aber auch der genaue Tatort sind derzeit noch unbekannt. Hierbei könnte es sich nach Aussage des Opfers um den Bereich des Marktplatzes, den Parkplatz am Schlosswall, die Straße "Am Amthof", um den Burgpark, aber möglicherweise auch um den Parkplatz vor dem Amtsgericht handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter der Rufnummer 05171/999-0 zu melden.

Schlägerei in Groß Ilsede

Mehrere Polizeistreifen wurden am gestrigen Samstag gegen 12:45 Uhr zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung von 3 Personen nach Groß Ilsede in die dortige Eichstraße entsandt. Hier gerieten eine 23 Jahre alte Frau und ein 34 Jahre alter Mann mit einem 18 Jahre alten jungen Mann heftig aneinander, in dessen Verlauf der 18 Jahre alte Mann zunächst den 34-Jährigen mit einer Fahrradkette angegriffen und hiermit leicht verletzt hat. Anschließend habe der 18-Jährige auch noch die 23-jährige Frau angegriffen und flüchtete vorerst unerkannt. Der Täter konnte jedoch wenig später im Rahmen einer Fahndung durch weitere Polizeikräfte am Ortsrand von Gadenstedt festgestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und ein Platzverweis erteilt.

Zahlreiche Ruhestörungen beschäftigten die Polizei Peine in der vergangenen Nacht im gesamten Landkreis Peine.

In der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 05:00 Uhr wurden der Peiner Polizei mehr als 20 Ruhestörungen, meist im häuslichen Bereich durch laute Musik oder durch private Feierlichkeiten im Freien, gemeldet. Die Polizei Peine bittet hier um deutlich mehr gegenseitige Rücksichtnahme untereinander und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich bei Ruhestörungen in der Regel um Ordnungswidrigkeiten handelt, die von den Verfolgungsbehörden mit teils empfindlichen Bußgeldern belegt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell