POL-KA: (KA) Pfinztal - Kleinsteinbach - Unbekannte beschädigen Hochsitze im Forst-/Jagdbezirk

Karlsruhe (ots)

Bereits in der vergangenen Woche haben bislang Unbekannte mehrere Hochsitze im Bereich Kleinsteinbach beschädigt und somit einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Das Polizeirevier Karlsruhe - Durlach ist nun auf Suche nach Zeugen.

Zwischen Dienstag 19 Uhr und Donnerstag 14:30 Uhr haben die Täter an einem parallel zur Kreisstraße 9653 verlaufenden Feldweg, mutwillig mehrere Hochsitze so beschädigt, sodass sie letztendlich völlig zerstört in einem angrenzenden Bachlauf lagen.

Zeugen die im Bereich des Feldweges verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070 zu melden.

