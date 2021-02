Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Trickdiebe bestehlen 92-Jährige - Bundespolizei nimmt die Tatverdächtigen fest

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (24. Feb) um 10.20 Uhr wurden drei Taschendiebinnen (20, 21, 34) in Wuppertal-Oberbarmen durch Beamte der Bundespolizei festgenommen. Das Trio hatte einer 92-jährigen Wuppertalerin am Busbahnhof das Portmonee entwendet. Die Geldbörse samt Inhalt ging an die Geschädigte zurück. Die Bundespolizei fertigte Strafanzeigen gegen die polizeilich bekannten Diebinnen.

Beim Einstieg in den Bus gaben sich die Taschendiebinnen vermeintlich freundlich. Zwei Diebinnen stützten die 92-jährige Dame, die dritte im Bunde hingegen, machte sich an der am Rollator befindlichen Handtasche zu schaffen. Schnell war diese geöffnet und das Portmonee gestohlen.

Taschendiebstahlsfahnder der Bundespolizei konnten die Tat beobachten und die Tatverdächtigen nur wenig später stellen und festnehmen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass Taschendiebe oftmals in kleinen Gruppen agieren und gerade Ein- und Ausstiegssituationen an Bussen und Bahnen zur Tatbegehung nutzen. Mitgeführte Wertgegenstände sollten daher dicht am Körper getragen werden. Ein gesundes Misstrauen gegenüber fremden Personen kann davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden.

