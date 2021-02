Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Frau mehrmals zu Boden geschubst - Polizei fasst flüchtigen Täter

Duisburg (ots)

Aufgrund eines Bürgerhinweises wurden Bundespolizisten am Mittwochabend (24. Februar), um 19.35 Uhr, auf eine verletzte Frau (28) am Duisburger Hauptbahnhof aufmerksam. Der zunächst unbekannte Mann (37), der sie geschubst hatte, flüchtete und konnte durch die Polizei Duisburg und die Bundespolizei gestellt werden.

Im Duisburger Hauptbahnhof wurde die 28-Jährige mit einer Platzwunde am Kopf auf dem Boden liegend vorgefunden. Mehrere Zeugen berichteten vor Ort, dass die junge Frau mehrmals durch einen Mann zu Boden geschubst wurde. Im Anschluss sei er in Richtung Innenstadt geflüchtet. Ein bereits alarmierter Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Die Zeugen konnten eine Täterbeschreibung abgeben, woraufhin eine Fahndung eingeleitet wurde.

Die Polizei Duisburg und die Bundespolizei fahndeten zusammen nach dem Tatverdächtigen. Auf der Friedrich-Wilhelm-Straße Ecke Heuserstraße stellten die eingesetzten Kräfte den 37-jährigen Deutschen und führten ihn der Wache am Hauptbahnhof zu. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurde der Mann entlassen. Zum Sachverhalt wollte er sich nicht äußern. In welcher Beziehung die Beteiligten zueinander stehen konnte bislang nicht ermittelt werden. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell