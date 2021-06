Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 27. Juni 2021

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Am Jahnstein: Betrunkener zerkratzt Pkw

Sonntag, 27.06.2021, 01:45 Uhr

Ein 25-Jähriger hat in den frühen Morgenstunden, 01:45 Uhr, in der Straße Am Jahnstein in Wolfenbüttel mindestens einen geparkten Pkw beschädigt und hierbei einen Schaden in bislang unbekannter Höhe verursacht. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte der Tatverdächtige noch in Tatortnähe angetroffen werden. Dieser stand sichtlich unter Alkoholeinfluss.

Schöppenstedt, K 15: Verkehrsunfall wegen Vorfahrtsverstoß mit sechs verletzten Personen

Samstag, 26.06.2021, 17:28 Uhr

Am Samstag, um 17:28 Uhr, kam es im Bereich Uehrde, auf der Kreisstraße 15 zu einem Verkehrsunfall, bei dem mindestens zwei Personen schwer und vier Personen leicht durch einen Vorfahrtsverstoß verletzt wurden. Beim Rechtsabbiegen übersah ein 19-jähriger Fahrzeugführer, einen zu diesem Zeitpunkt von links querenden vorfahrtsberechtigten 31-jährigen Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw auf der Kreisstraße 15 unterwegs war. Der 31-jährige Fahrzeugführer sowie seine 36-jährige Beifahrerin samt Insassen, davon vier Kinder, wurden durch die Kollision teils schwer verletzt und mussten dem Klinikum zur ärztlichen Behandlung zugeführt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Wolfenbüttel, L 495: Pkw landet nach Überschlag im Straßengraben

Samstag, 26.06.2021, 17:49 Uhr

Weiterhin kam es am Samstag, um 17:49 Uhr, auf der Landesstraße 495 im Bereich Adersheim zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Landesstraße 495 aus Richtung Adersheim kommend in Richtung Wolfenbüttel, als sie aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw geriet durch schnelles Gegenlenken ins Schleudern. Es kam zu zwei Überschlägen, wonach der Pkw im Straßengraben zum Stillstand kam. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

