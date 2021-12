Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - 82-Jährige beim Einkaufen bedrängt und bestohlen

Celle (ots)

Eine 82 Jahre alte Seniorin ist gestern, Dienstag, 15.12.2021, in einem Discounter im Bremer Weg (Aldi) bestohlen worden. Gegen 15.45 Uhr rempelte sie eine unbekannte Frau während des Einkaufs an und bedrängte sie. Kurz darauf stellte die Geschädigte das Fehlen ihrer Geldbörse mit Bargeld und Karten aus ihrer Jackentasche fest. Die unbekannte, mutmaßliche Diebin war schlank, ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 165 cm groß und mit einer dunklen Jacke und weißer Strickmütze bekleidet. In der letzten Zeit häufen sich Taschendiebstähle zum Nachteil älterer Kunden in Supermärkten. Die Polizei rät zu besonderer Wachsamkeit.

