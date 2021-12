Polizei Münster

POL-MS: Scheibe mit Gullideckel eingeschlagen - Einbrecher sprengen Geldwechsler mit "Böller" - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag (13.12., 03:33 Uhr) in eine Spielhalle an der Rudolf-Diesel-Straße eingebrochen.

Die Unbekannten warfen mit einem Gullideckel eine Fensterscheibe ein und kamen durch die Öffnung in den Innenbereich. Dort steckten sie einen "Böller" in den Geldwechsler und ließen ihn detonieren. Anschließend flüchteten die Täter aus der Spielhalle. Mit wieviel Beute sich die Einbrecher vom Tatort entfernten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können.

Telefon: 0251 275-0

