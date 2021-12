Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Polizei sucht nach zwei unbekannten Schlägern

Celle (ots)

Bereits in der Nacht zu Samstag, 27.11.2021, kam es gegen 01.35 Uhr in der Römstedtstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil zweier Männer (59 und 33 J.), die sich auf dem Nachhauseweg befanden. In Höhe des KIK-Marktes sollen sich die beiden späteren Täter aufgehalten haben, als die Opfer vorbeikamen. Nach einem Wortwechsel haben die Täter die beiden Passanten angegriffen und durch Schläge und Tritte verletzt. Beschreibung der Täter: Männlich, ca. 27 Jahre alt, 180 cm groß, sprachen hochdeutsch mit Assi-/Rapperdeutsch, dunkle Kleidung, einer hatte einen auffällig breiten Mund Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Bergen entgegen unter 05051/47166-0 oder -151.

