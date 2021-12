Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Meißendorf - Jugendliche liefern sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Celle (ots)

In der Nacht zu Dienstag wollte eine Streife der Polizei Bergen einen PKW kontrollieren, der in Belsen unterwegs war. Der Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete über die Panzerringstraße in Richtung Meißendorf. Gegen 00.50 konnte der flüchtende Wagen in Meißendorf gestellt werden. Während der Beifahrer zu Fuß die Flucht ergriff, wurde der 16 Jahre alte Fahrzeugführer dingfest gemacht. Später stellte sich heraus, dass der Jugendliche aus Eschede den Wagen einer Verwandten unbefugt in Gebrauch genommen und mit seinem 14-Jährigen Bruder eine Spritztour gemacht hatte. Gegen beide wurde entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell