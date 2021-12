Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Altencelle - Seniorenpaar im Haus überfallen +++ Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Celle (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (12.12.2021) drangen zwei unbekannte Männer in das Haus eines Ehepaares in der Küsterstraße ein. Gegen 04.00 Uhr überraschten sie das schlafende Ehepaar (83 und 81 Jahre alt) und bedrohten es mit einer Schusswaffe. Die beiden Täter durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und entwendeten letztlich eine Geldbörse mit Inhalt. Sie entfernten sich auf unbekanntem Weg vom Tatort. Das Ehepaar erlitt keine Verletzungen. Die beiden Räuber wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

170 - 175 cm groß, 40 - 45 Jahre alt, normale Statur

Täter 2:

175 cm groß, kräftigere Statur als der Komplize, ebenfalls etwa 40 Jahre alt

Die Polizei Celle bittet nun um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen können. Möglichen Zeugen, denen am Sonntag in der Früh verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, sollten sich bei der Polizei in Celle melden unter 05141/277-215 oder -328.

