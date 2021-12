Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Celle (ots)

Am Sonntag, gegen 13.40 Uhr, kam es zu einer Kollision zwischen zwei PKW, in deren Folge zwei Menschen leichte Verletzungen davontrugen. Eine 18-Jährige aus Celle wollte vom Wilhelm-Heinichen-Ring nach links in die Marienwerder Allee abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden PKW und stieß mit diesem zusammen. Der 38 Jahre alte Fahrer und seine 40 Jahre alte Beifahrerin, beide aus Wietze, wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in insgesamt fünfstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell