Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schrozberg: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken auf dem Kundenparkplatz eines Discountermarktes in der Ringstraße einen dort geparkten Fiat Panda. An dem Fiat entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 10:20 Uhr und 10:50 Uhr.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

Blaufelden: Auto vs. Baustellenkran

Kurz nach 11:00 Uhr am Freitag befuhr eine 59-jährige VW-Fahrerin den Saalbacher Weg in Richtung der Kreuzung zur Straße Im Dielfeld. Hier war ein Baukran aufgebaut, dessen Gabel zum Unfallzeitpunkt ohne Absicherung über der Fahrbahn hing. Die VW-Fahrerin bemerkte das Baugerät zu spät und stieß mit dieser zusammen. An dem PKW entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell