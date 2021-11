Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gesuchte 37-Jährige in Stuttgart festgenommen

Stuttgart (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am vergangenen Dienstagmorgen (09.11.2021) eine gesuchte Frau am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Die deutsche Staatsangehörige war gegen 09:30 Uhr durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert worden. Hierbei konnten die Beamtinnen und Beamten feststellen, dass gegen die 37-Jährige zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaften Freiburg und Bremen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung, sowie ein Sicherungshaftbefehl des Landgerichts Freiburg wegen unentschuldigtem Fernbleiben von einer Hauptverhandlung vorlagen. Die polizeibekannte Frau wurde daraufhin durch die Einsatzkräfte auf die Dienststelle verbracht. Dort gab sie an, die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen zu können, weswegen sie zur Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

