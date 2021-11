Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Auseinandersetzung am Bahnhof Bad Cannstatt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Am gestrigen Abend (09.11.2021) kam es am Bahnhof Bad Cannstatt zwischen drei Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 18:10 Uhr sollen am Bahnsteig 2 des Bahnhof Bad Cannstatt zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn und ein bislang unbekannter Mann in eine angeblich körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein. Grund hierfür sei das Rauchen der unbekannten Person im dafür nicht vorgesehenen Bereich gewesen. Der mögliche Betroffene, sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Telefonnummer +49 711 870350 zu melden.

