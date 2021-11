Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Frankenhardt: Vorfahrtsunfall

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kreuzte eine 36-jährige Fahrerin eines Kurierfahrzeuges die L1066 auf Höhe der Abzweigung Hellmannshofen. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 42-jährige Audi-Fahrerin, welche die L1066 in Richtung Markertshofen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei sich die 36-Jährige leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro.

Mainhardt: Unfall verursacht und geflüchtet

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstagvormittag zwischen 06:15 Uhr und 11:15 Uhr einen geparkten Ford auf einem Parkplatz in der Poststraße. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Mainhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07903 940016 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstagvormittag zwischen 07:50 Uhr und 12:45 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Wohnhaus in Eltershofen. Dort entwendete er Bargeld in dreistelliger Höhe und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall ermittelt und bittet darum, dass sich Zeugen unter der Telefonnummer 0791 4000 melden.

