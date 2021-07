Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte setzen Fußmatten an Schule in Reinhardshagen in Brand: 10.000 Euro Schaden; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Reinhardshagen (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Montag Kunstoff-Fußmatten vor der Eingangstür einer Schule im Graseweg in Reinhardshagen-Veckerhagen im Landkreis Kassel in Brand gesetzt. Das Feuer war gegen 3 Uhr in der Nacht entdeckt worden. Offenbar nur durch das schnelle Einschreiten der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Reinhardshagen konnte ein größerer Schaden am Gebäude der Lucas-Lossius-Schule verhindert werden. Jedoch war die Eingangstür durch die Hitzeentwicklung beschädigt worden. Zudem waren unter dem Vordach und im Treppenhaus des Gebäudetraktes Schäden durch Verrußung entstanden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.

Die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung führen die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell