POL-KS: Kassel: Folgemeldung in Vermisstensache - Emily N. wohlauf in Kassel angetroffen

Kassel (ots)

Bitte beachten Sie unsere Erstmeldung unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4959571.

Die 12-jährige Emily N. ist wieder da. Sie wurde in den frühen Morgenstunden nach einem Hinweis aus der Bevölkerung im Stadtgebiet Kassel durch eine Streife des Polizeireviers Südwest wohlbehalten angetroffen und in die die Kinder- und Jugendeinrichtung zurückgeführt, von welcher aus sie sich am gestrigen Nachmittag unerlaubt entfernt hatte.

Medienvertreter/-innen verden gebeten, das in der Urpsprungsnachricht versandte Foto des Mädchens -soweit möglich- zu löschen.

