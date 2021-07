Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch im Philosophenweg: Ertappter Täter ergreift die Flucht; Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Süd: In der Nacht zum Sonntag brach ein bislang unbekannter Täter in die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses im Philosophenweg in Kassel ein. Dabei wurde der Einbrecher von dem 27 Jahre alten Mieter der Wohnung ertappt, der wegen des Einbruchs wach geworden war und den Unbekannten angeschrien hatte. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Die Kasseler Polizei bittet nun um Hinweise.

Der Einbruch hatte sich gegen 5 Uhr in der Nacht zum Sonntag ereignet. Der Unbekannte hatte ein Fliegengitter beschädigt, um über ein geöffnetes Fenster in die Wohnung des 27-Jährigen unweit der Frankfurter Straße einzubrechen. Dort entwendete er zwei Laptops, zwei Handys, einen Rucksack und eine Flasche Parfüm, bis er schließlich von dem Bewohner ertappt wurde. Als der 27-Jährige den Täter anschrie, äußerte dieser spontan eine kurze Entschuldigung und flüchtete aus dem Fenster nach draußen. Das Einbruchsopfer hatte den Einbrecher anschließend noch im Philosophenweg verfolgt und beobachtet, wie der Mann kurz vor der Aue nach rechts in Richtung Südstadt abbog. Dort verlor er ihn jedoch aus den Augen. Die nach der Mitteilung des Opfers sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht mehr zum Erfolg.

Bei dem Einbrecher soll es sich um einen etwa 16 bis 24 Jahre alten und ca. 1,80 Meter großen Mann mit südländischer Erscheinung handeln, der Deutsch mit arabisch klingendem Akzent sprach. Zur Tatzeit trug er einen blauen Kapuzenpulli mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell