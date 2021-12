Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (Sti). Am 17.12.2021, ist es gegen 17.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Nordstemmen gekommen. Bei dem Verkehrsunfall wurde u.a. der Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten silbernen VW Golf beschädigt. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen Bus gehandelt haben. Der Verursacher hat sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, in Fahrtrichtung Rössing, entfernt. Der Schaden an dem VW Golf wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell