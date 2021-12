Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim// Täter nach Ladendiebstahl festgenommen und verurteilt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Mittwoch, 15.12.2021, entwendeten zwei Männer im Alter von 31 und 39 Jahren diverse Mengen Alkoholika aus den Auslagen eines Lebensmittelgeschäftes im Römerring in Hildesheim. Ein Täter wurde noch im Lebensmittelgeschäft und der andere wurde in einem Fahrzeug gestellt. Bei ihm befand sich eine dritte männliche Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen hätten sich gegen 16:30 Uhr zwei Männer in dem Geschäft auffällig verhalten und Flaschen in ihre Taschen gesteckt. Aus diesem Grund sei die Polizei verständigt worden. Nachdem die Polizeibeamten die notwendigen Informationen am Einsatzort erhalten hatten, bemerkten sie, wie ein Tatverdächtiger den Laden verlassen wollte. Die Beamten hielten ihn auf und kontrollierten ihn. Dabei stellten sie diverse entwendete Gegenstände u.a. Alkoholflaschen fest. Während dieser Kontrolle ergaben sich Hinweise auf ein mitgeführtes Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz von weiteren Polizeikräften gesichtet wurde. In dem Fahrzeug saßen zwei Männer. Aufgrund der Gesamtsituation wurde Kontakt mit der hiesigen Staatsanwaltschaft hergestellt, auf deren Antrag ein Richter die Durchsuchung des Pkw anordnete. Die Beamten fanden in dem Fahrzeug Unmengen von vermutlich entwendeten Gegenständen. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Wache verbracht.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahl ein.

Der Mann, der sich im Fahrzeug aufgehalten hatte und nicht im Geschäft war, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die anderen zwei Tatverdächtigen wurden in einem beschleunigten Verfahren am gestrigen Nachmittag einem Richter vorgeführt, der den 39-jährigen Mann zu 3 Monate und 2 Wochen und den 31-jährigen Tatverdächtigen zu 4 Monate und 2 Wochen Haft verurteilte.

