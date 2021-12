Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nachwuchsteam gibt Jahresrückblick

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM STADT UND LANDKREIS-(kri)-Die Corona-Pandemie machte und macht es vielen Unternehmen nach wie vor schwer, Einblicke für potenzielle Berufseinsteiger/-innen zu gewähren. Auch das Team Nachwuchsgewinnung der Polizeiinspektion Hildesheim stellten die teils weitreichenden Einschränkungen vor große Herausforderungen.

Berufsmessen und Informationsveranstaltungen in Schulen waren in der Vergangenheit eine gute Möglichkeit, die Polizeiarbeit vorzustellen, Tipps für das Auswahlverfahren zu geben und Themen aus dem Studium zu präsentieren. Die Anzahl der interessierten Schüler/-innen an Messeständen der Polizei hat gezeigt, wie wichtig es ist, zu informieren und wie viel Interesse besteht.

Daher schlugen die 21 Kollegen/-innen des Teams Nachwuchsgewinnung unter Leitung von Polizeihauptkommissarin Stefanie Schädrich neue Wege ein:

Bereits im Januar 2021 konnten Schüler/-innen bei der ersten digitalen Berufsmesse, dem "Markt der Möglichkeiten", ausgerichtet durch die Friedrich-List-Schule, ihre Fragen stellen und im Livechat mit Polizeibeamten/-innen in den persönlichen Austausch treten.

Im März 2021 folgten die digitalen JobDatingDays, bei denen die Polizei Hildesheim mit zwei Polizeibeamten auf einem virtuellen Messestand vertreten war. Mit etwa 900 Besuchern/-innen stieß der Auftritt auf immenses Interesse; Informationen und Fragen konnten im Videochat oder mit der Chat-Funktion übermittelt bzw. beantwortet werden.

Mit dem neuen, inspektionseigenen digitalen Click&Meet folgte im Frühjahr und Sommer 2021 ein Veranstaltungsformat für potenzielle Berufsanfänger/-innen, bei dem je zwei Kollegen/-innen aus dem Team Nachwuchsgewinnung Rede und Antwort zu Fragen rund um das Studium bei der Polizei Niedersachsen standen. Für diese virtuellen Treffen benötigten die Interessierten keine APP oder Registrierung, was einen schnellen und unkomplizierten Austausch möglich machte.

Auch bei der Digitalen IdeenExpo im Juli 2021 standen gleich vier Experten/-innen der Polizeiinspektion via Livechat und Videocall zur Verfügung und trafen auf neugierige Schüler/-innen.

Im Oktober 2021 beteiligte sich die Polizeiinspektion Hildesheim erneut am inzwischen bewährten Format der Digitalen JobDatingDays. Dieses Mal hatten nicht nur Schüler/-innen die Möglichkeit Fragen zu stellen, sondern auch Eltern konnten zusammen mit ihren Kindern in einen Talk gehen.

Mit der Teilnahme an der Veranstaltungsreihe "What's Next?" gingen die Mitglieder des Teams Nachwuchsgewinnung noch einen Schritt weiter: Diese von den Hildesheimer Digital Pionieren zusammen mit der Agentur für Arbeit initiierte hybride Sendungsreihe für Berufseinsteiger/-innen war live im Stream über Youtube verfolgbar und ist auch noch im Nachgang unter https://www.youtube.com/watch?v=e-4noYPNk9U&list=PLfdoq5UVN1fVlWJm14r5i0mWRMj6R2v3D&index=9 abrufbar. Zu Beginn gab es eine Talkrunde mit unseren Kollegen/-innen. Bei dem anschließenden Faktencheck war die Antwortzeit auf Fragen von Schüler/-innen begrenzt auf nur wenige Sekunden - unsere Kollegen/-innen bewiesen, dass die Vorzüge unseres Berufs auf der Hand liegen und konnten diese ohne Zögern souverän beantworten.

Auch im kommenden Jahr wird es weitere Gelegenheiten geben, sich über den Berufsalltag eines Polizeibeamten / einer Polizeibeamtin sowie über den Berufseinstieg zu informieren. Im Januar 2022 startet das Team wieder mit einem Click&Meet.

Infos gibt's wie gewohnt über die Facebook- und Twitter Kanäle der Polizeiinspektion Hildesheim. Auch unsere InstaCops teilen die Termine und Links zeitgerecht mit.

Übrigens: Die Bewerbungsfrist geht in die Verlängerung: Bis zum 15.01.2022 besteht die Möglichkeit, sich für das Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen zu bewerben. Wer seine Zukunft bei der Polizeiinspektion Hildesheim sieht, entscheidet sich für die Polizeidirektion Göttingen! Jetzt bewerben unter: https://polizei-studium.de/studium/?gclid=EAIaIQobChMIrJW75Prl9AIVD-d3Ch0eUA6EEAAYASAAEgIv8vD_BwE

