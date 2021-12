Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kontrollen der Corona-Vorschriften in Elze

Hildesheim (ots)

Elze (pie).

Am Nachmittag des 16.12.2021 führte die Polizei Elze, zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Elze, Kontrollen zur Überwachung der Corona-Maßnahmen durch. Hierbei wurden insgesamt 15 Geschäfte und Betriebe, sowie der Wochenmarkt überprüft. In drei Betrieben wurden im Rahmen der Kontrollen schwerwiegende Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt. So wurden erforderliche Masken von Personal und Gästen nicht getragen, die 2G+ Regelungen nicht angewendet und kontrolliert und keine/fehlerhafte Listen zur Kontaktnachverfolgung geführt. Gegen die entsprechenden Unternehmen und Kunden wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Weiter wurden bei neun weiteren Personen geringe Verstöße, wie zum Beispiel das Tragen der falschen Maske auf dem Wochenmarkt, festgestellt. Diese Personen wurden lediglich verwarnt und auf die aktuell gültigen Regelungen hingewiesen.

Die Polizei wird auch in Zukunft gleichgelagerte Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell