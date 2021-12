Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in der Zierenbergstraße - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits am 27.11.2021, gegen 23:50 Uhr, wurde in der Zierenbergstraße ein geparkter Honda Jazz bei einem Verkehrsunfall an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/-in flüchtete anschließend vom Unfallort.

Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug mutmaßlich um einen silberfarbenen Renault Laguna II Grand Tour handeln dürfte. Das Fahrzeug müsste rechtsseitig auffällige Unfallschäden und eventuell roten Lackaufrieb aufweisen. Bei der Kollision riss zudem der rechte Außenspiegel am Verursacherfahrzeug ab.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall selbst oder zum verursachenden Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell