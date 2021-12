Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falsche Handwerker machen Beute// Wer hat die Täter gesehen?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 15.12.2021, erschien ein angeblicher Bauarbeiter an der Wohnungstür einer älteren Dame in der Ostpreußenstraße in Hildesheim und lockte sie unter einem Vorwand in den Keller. Währenddessen entwendete eine weitere unbekannte Person Wertgegenstände aus der Wohnung der Seniorin.

Den Ermittlungen zufolge klingelte der Unbekannte gegen 12:00 Uhr an der Wohnungstür und teilte der Frau mit, dass er auf einer Baustelle in der näheren Umgebung tätig sei und nun in dem Wohnhaus im Keller das Wasser abstellen müsse. Er bestand auch darauf, dass die Seniorin ihn begleitet und während der Arbeit im Keller verweilt. Anschließend drehte er das Wasser wieder auf und verließ das Haus. Direkt im Anschluss stellte die Dame fest, dass aus ihrer Wohnung diverse Wertgegenstände entwendet wurden. Sie rief sofort die Polizei. Die eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen konnten die Personen nicht mehr feststellen.

Den Bauarbeiter beschrieb die Dame wie folgt:

ca. 30 Jahre alt

untersetzt, stämmig

schwarze Haare

südeuropäisches Aussehen

Er habe perfektes Hochdeutsch gesprochen und helle/cremefarbene Arbeiterkleidung getragen.

Die Polizei geht davon aus, dass ein weiterer Täter, während die Seniorin im Keller war, die Wohnung über die nur angelehnte Wohnungstür betreten und das Diebesgut gestohlen hat.

Zeugen, die zu der Tat oder den Tätern Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell