Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Gefährdung im Straßenverkehr auf der B6!

Hildesheim (ots)

Holle/Heersum:

Am 14.12.2021, um 11:10 Uhr ereignet sich auf der Bundesstraße 6 zwischen den Ortschaften Wendhausen und Heersum ein Verkehrsereignis der besonderen Art. Aus Richtung Salzgitter befährt ein bisher unbekannter Lkw mit Anhänger die Bundesstraße in Richtung Hildesheim. An einer Steigung und einem anschließenden leichten Linksverlauf der Fahrbahn, überholt diesen Lkw plötzlich ein silberner VW, obwohl ihm zwei hintereinanderfahrende Pkw aus Richtung Hildesheim entgegenkommen. Der Fahrzeugführer des silbernen VW weicht von seinem Überholvorgang nicht ab, sodass die entgegenkommenden Fahrzeuge stark abbremsen, ausweichen und von der Fahrbahn hinunter in den rechten Grünstreifen fahren müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die beiden Fahrzeugführer sind über ein solches Verhalten geschockt und haben nur durch ihre Handlungen einen mutmaßlich schweren Verkehrsunfall verhindern können. Da im Nachgang zu diesem Verkehrsdelikt weder der Pkw VW noch der Lkw angehalten haben, werden zusätzliche Zeugen zu dieser Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht, die das Ereignis beobachtet haben oder andere Hinweise zu dieser Tat geben können. Diese Zeugen melden sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

