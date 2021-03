Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall auf der A 7: Opelfahrer lebensgefährlich verletzt

Kassel (ots)

A 7/ Lohfelden (Landkreis Kassel):

Bei dem Verkehrsunfall, der sich gegen 11 Uhr auf der A 7 zwischen dem Kreuz Kassel-Mitte und den Dreieck Kassel-Süd ereignet hat, wurde ein Opelfahrer lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn inzwischen zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Drei weitere verletzte Personen, zwei Autofahrer und eine Beifahrerin, wurden durch Rettungswagen ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Die A 7 in Richtung Süden ist weiterhin voll gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs ist ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt.

Wie die Beamten der Polizeiautobahnstation berichten, war der Opel nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Panne auf dem mittleren Fahrstreifen liegengeblieben. Aus noch ungeklärter Ursache war ein VW mit einem Anhänger auf das stehende Fahrzeug aufgefahren und in der Folge mit einem Toyota zusammengestoßen. Alle drei Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

