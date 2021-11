Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kleingartenparzelle- Täter schlagen Scheibe ein

Herford (ots)

(sls) Am Dienstagnachmittag (23.11.) meldete sich der Inhaber einer Gartenparzelle an der Milser Straße bei der Polizei. Gegenüber den Polizeibeamten gab er an, dass er Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr seine Gartenlaube verlassen hat. Als er am Dienstag dann gegen 14.00 Uhr wieder in die Gartenhütte gehen wollte, stellte er eine eingeschlagene Fensterscheibe an der Hütte fest. Unbekannte Täter drangen augenscheinlich durch die beschädigte Scheibe in die Hütte. Anschließend wurden durch die Unbekannten diverse Gegenstände aus dem Hütte herausgetragen und auf dem gesamten Parzellengrundstück verteilt. Ob die Täter Diebesgut mitnahmen ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, denen verdächtige Personen in der Kleingartenanlage im Tatzeitraum aufgefallen sind. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell