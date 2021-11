Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Schweres Schneeräumschild geklaut

Bünde (ots)

(um) Am vergangenen Wochenende stahlen bislang unbekannte Täter ein schweres großes Schneeräumschild von einem Lagerplatz an der Junkersstraße. Ein dort ansässiger Garten- und Landschaftsbaubetrieb lagerte das etwa 500 kg schwere Spezialgerät auf einem freien Geländeteil. Der oder die Täter müssen zum Abtransport ein besonderes Equipment benutzt haben, um eine solche Last vom Platz zu stehlen. Der Schaden wird mit etwa 5000.- Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

