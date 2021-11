Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Reutlingen (ots)

Dettingen unter Teck (ES):

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 465 bei Dettingen unter Teck wurden am Samstagabend mehrere Personen verletzt. Gegen 18.00 Uhr geriet ein 64-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes-Benz am Ortsausgang von Dettingen unter Teck auf dem Weg nach Owen aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort streifte er zunächst einen entgegenkommenden Ford Galaxy einer 45-Jährigen und stieß dann frontal mit einem Skoda zusammen, welcher von einem 75-jährigen Mann gelenkt wurde. Der Unfallverursacher sowie ein mitfahrendes 6 Jahre altes Kind wurden bei dem Unfall mittelschwer verletzt. Seine 33-jährige Beifahrerin und ein weiteres Kind im Alter von 7 Jahren wurden ebenso leicht verletzt wie die Fahrerin des Ford und der Fahrer des Skoda. Alle Verletzten wurden nach einer Erstversorgung vor Ort durch die alarmierten Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser transportiert. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren aufgrund der erheblichen Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 465 blieb bis etwa 20.40 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen wird seitens der Verkehrspolizei Esslingen mit etwa 50.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr Dettingen war mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit acht Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

