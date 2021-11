Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle und Einbrüche

Rollerfahrerin gestürzt

Leichte Verletzungen hat sich eine 36-Jährige am Freitagmorgen beim Sturz von ihrem Motorroller auf der Gutenbergstraße zugezogen. Die Frau befuhr gegen 8.15 Uhr mit ihrem Zweirad die nasse Straße und stürzte im Bereich einer dortigen Unterführung. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Inwieweit ein offenbar vor dem Roller vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselnder Pkw am Unfallgeschehen beteiligt gewesen sein könnte ist Gegenstand der Ermittlungen. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. (rn)

Reutlingen (RT): In Lagerhalle eingebrochen

In die Lagerhalle einer Firma in der Max-Planck-Straße ist ein Unbekannter eingebrochen. In der Nacht von Donnerstag, 17.30 Uhr, auf Freitag, 7.30 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Gebäude, welches er anschließend durchsuchte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (db)

Nürtingen (ES): Heftig aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag auf der Neckarstraße ereignet hat. Ein 30-Jähriger war gegen 8.35 Uhr mit seinem Mercedes-Sprinter auf der Neckarstraße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 27-Jähriger, der ebenfalls einen Mercedes Sprinter fuhr, verkehrsbedingt abbremsen musste. Weil er zudem auch zu dicht aufgefahren war, krachte er mit seinem Wagen so heftig ins Heck des Sprinters, dass dieser auf einen davorstehende Dacia aufgeschoben wurde. Die 44 Jahre alte Dacia-Fahrerin wurde dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leichtverletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Während der Dacia und der Wagen des Unfallverursachers fahrbereit blieben, musste der zweite Sprinter abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro geschätzt. (cw)

Starzach (TÜ): In Lagerschuppen eingebrochen

In den Lagerschuppen eines Sportvereins in der Karl-Feederle-Straße im Ortsteil Bierlingen ist ein Unbekannter eingebrochen. Im Zeitraum von Dienstag, elf Uhr bis Donnerstag, 15 Uhr, verschaffte sich der Täter über ein Holztor gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort zapfte er circa 60 Liter Diesel vom Tank eines Rasentraktors ab. Außerdem entwendete er ein Stromaggregat. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (db)

