Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Graffiti-Sprayer ertappt; Verkehrsunfälle; Bei Auseinandersetzung schwer verletzt; Brände; Opferstock aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Graffiti-Sprayer ertappt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 21-Jährigen und seinen noch unbekannten Komplizen. Der junge Mann war am frühen Freitagmorgen, gegen 0.30 Uhr, ertappt worden, wie er in der Rathausstraße ein Rolltor sowie eine Gaststätte mit einer Spraydose besprüht hatte. Er wurde vorläufig festgenommen und nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen im Laufe der Nacht wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet, zudem dürfte er für die Kosten der Beseitigung der Schmierereien aufkommen müssen. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern an. (cw)

Nürtingen (ES): Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen hat sich am Donnerstagabend auf der Nürtinger Straße im Stadtteil Neckarhausen ereignet. Gegen 18 Uhr staute sich der Verkehr auf Höhe des Friedhofs. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte dies eine 20 Jahre alte Lenkerin eines Ford Mustang zu spät. Sie prallte mit ihrem Wagen gegen den 5er BMW eines 21-Jährigen. Dieser wurde noch gegen den Opel Corsa einer 55-Jährigen geschoben, der noch den Ford S-Max eines 44 Jahre alten Mannes touchierte. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 12.500 Euro geschätzt. Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Eine 26 Jahre alte Beifahrerin in dem BMW klagte nach dem Unfall über leichte Schmerzen und wollte sich möglicherweise in ärztliche Behandlung begeben. (ms)

Kirchheim (ES): Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung in einer städtischen Unterkunft im Lindorfer Weg am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Ein 34 Jahre alter Bewohner war kurz nach 22 Uhr mit einem ihm bekannten Besucher aus bislang unbekannter Ursache in Streit geraten. In dessen Verlauf fügte ihm sein Gast eine Stichverletzung zu. Der 34-Jährige begab sich im Anschluss ins Nachbarhaus, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Da nicht auszuschließen war, dass sich der Täter noch im Gebäude befindet, wurde dies mit Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz im Laufe der Nacht durchsucht. Er hatte das Gebäude jedoch bereits verlassen und war geflüchtet. Die Fahndung nach dem Verdächtigen läuft auf Hochtouren. Der verletzte 34-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Ersten Erkenntnissen nach sind seine Verletzungen nicht lebensbedrohlich. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Essen auf Herd vergessen

Ein offenbar auf dem Herd vergessener Topf hat am Donnerstagnachmittag in der Tübinger Straße einen größeren Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Kurz nach 16 Uhr war starker Qualm aus dem Obergeschoss des Gebäudes gemeldet worden, woraufhin die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten, sowie vorsorglich auch der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen anrückten. Zum Glück konnten die Feuerwehrleute den kleineren Brand in der Küche schnell löschen und so einen größeren Schaden verhindern. Wie sich herausstellte hatte sich der überhitzte Inhalt des Topfes entzündet und nachfolgend die Dunstabzugshaube sowie Teile einer Holzverkleidung in Brand gesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (cw)

Starzach (TÜ): Opferstock aufgebrochen

Den Opferstock in der Kirche in der Horber Straße im Ortsteil Börstingen hat ein Unbekannter im Laufe des Donnerstags aufgebrochen und ausgeplündert. Zwischen 8.40 Uhr und 14.30 Uhr hebelte der Täter das Behältnis auf und entwendete den Inhalt. Auch an einem Schrank, in dem Broschüren aufbewahrt werden, machte er sich zu schaffen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro beziffert. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (db)

Obernheim (ZAK): Brand an Drehmaschine

Ein technischer Defekt am Motor einer Drehmaschine könnte ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für den Einsatz der Rettungskräfte am Donnerstagabend in einer Firma in der Raiffeisenstraße gewesen sein. Gegen 21.45 Uhr waren die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem es an einer Maschine in dem Betrieb zu einem Brand gekommen war. Dieser konnte von der Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 5.000 bis 10.000 Euro belaufen. Verletzt wurde niemand. (db)

Dotternhausen (ZAK): Unfall beim Abbiegen

Erheblicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Dotternhausen an zwei Fahrzeugen entstanden. Eine 23-Jährige wollte kurz nach 18 Uhr mit ihrem Toyota Yaris von der Schömberger Straße nach links in die Buchenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden VW Tiguan eines 63 Jahre alten Mannes. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Pkw wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Ersten Erkenntnissen nach waren die Toyota-Lenkerin und der VW-Fahrer unverletzt geblieben. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell