POL-RT: In Bäckerei eingebrochen (Albstadt)

Reutlingen (ots)

Albstadt-Ebingen (ZAK): In eine Bäckerei in Ebingen ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit von 18.30 Uhr bis 5.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine aufgehebelte Tür Zugang zum Inneren der Filiale in der Bahnhofstraße. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Ebingen hat zusammen mit Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

