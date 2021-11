Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand von Motorroller; Verkehrsunfälle; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Motorroller in Brand geraten (Zeugenaufruf)

Ein brennender Motorroller am Bahnhof hat am Mittwochabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Ein Zeuge hatte kurz vor 22 Uhr das brennende Fahrzeug im Bereich der Fahrradstellplätze entdeckt und die integrierte Leitstelle alarmiert. Die Feuerwehr, die daraufhin mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften anrückte, löschte den mittlerweile in Vollbrand stehenden Roller, der dort bereits gegen 17 Uhr abgestellt worden war. Durch die Flammen wurde auch die angrenzende Überdachung der Fahrradständer in Mitleidenschaft gezogen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der Roller wurde sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, dauern an. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07121/942-3333. (rn)

Bissingen (RT): Betrunken Unfall verursacht

Ein betrunkener Pkw-Lenker hat am Mittwochabend einen Verkehrsunfall verursacht und musste noch an Ort und Stelle seinen Führerschein aushändigen. Der 72-Jährige war um 18.30 Uhr mit einem Fiat auf der Vordere Straße in Richtung Bissinger See unterwegs. Hierbei blieb er mit seinem Fahrzeug an einem ordnungsgemäß geparkten VW Transporter hängen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholfahne bei dem Senior fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über eineinhalb Promille. Er musste daraufhin neben einer Blutprobe auch seine Fahrerlaubnis abgeben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 4.000 Euro geschätzt. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

Bad Urach (RT): Fahrzeug überschlagen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Ulmer Steige (B 28) ereignet hat. Ein 25 Jahre alter Fahrer eines Renault Clio befuhr gegen 03.30 Uhr die Bundesstraße in Richtung Bad Urach, als er in einer Rechtskurve auf Höhe der kurz vor Ortseingang gelegenen Sportplätze zunächst nach links von der Fahrbahn abkam. Beim nachfolgenden Gegenlenken prallte er gegen eine ansteigende Böschung und überschlug sich in der Folge einmal mit seinem Pkw, ehe dieser wieder auf seinen Rädern zum Stehen kam. Der 25-Jährige wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Überprüfung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Renault, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. (db)

Denkendorf (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße ist ein Unbekannter im Laufe des Mittwochabends eingebrochen. Über ein Fenster hatte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft. Erkenntnisse über ein mögliches Diebesgut liegen noch nicht vor. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (al)

Nürtingen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Eine Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag auf der K 1243 ereignet hat. Ein 25-Jähriger befuhr gegen neun Uhr mit seinem Peugeot die Kreisstraße von Nürtingen in Richtung Beuren. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 42-Jährige ihren Lada aufgrund eines davor in Richtung Reitverein abbiegenden Fahrzeugs angehalten hatte und prallte gegen das Heck des Wagens. Die Lada-Fahrerin wurde dabei nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der Paradiesstraße geführt. Eine 49-Jährige war mit ihrem Mini gegen 9.50 Uhr auf der Paradiesstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Auf Höhe eines dortigen Lokals fuhr sie links an zwei haltenden Pkw vorbei, die einem 62-jährigen BMW-Lenker das Einbiegen von einem Parkplatz aus nach links auf die Paradiesstraße ermöglichen wollten. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Mini und dem BMW. Der 62-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Beide beteiligten PKW mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 16.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten konnte die Paradiesstraße zeitweise nur einspurig befahren werden. (rn)

Wendlingen (ES): In Schule eingebrochen

In die Schule in der Neuffenstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und sieben Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Auf Pkw aufgefahren

Leichte Verletzungen hat eine 19-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der L 385 erlitten. Die junge Frau war gegen 20.30 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Landesstraße von Weiler in Richtung Rottenburg unterwegs. Dabei krachte sie in das Heck des vorausfahrenden BMW X3 einer 43-Jährigen. Diese hatte ihr Fahrzeug aufgrund einer querenden Wildschweinrotte noch abgebremst, konnte den Zusammenstoß mit einem der Tiere aber nicht mehr verhindern. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Haigerloch (ZAK): Hundehalter gesucht (Zeugenaufruf)

Nach dem Halter zweier Hunde sucht das Polizeirevier Hechingen nach einem Verkehrsunfall, der sich Mittwochabend auf der Straße Am Mühlengraben ereignet hat. Ein 20-Jähriger war gegen 22 Uhr mit seinem Audi von Haigerloch herkommend, auf der Straße Am Mühlengraben in Richtung B 463 unterwegs, als er am linken Fahrbahnrand einen Hund heranspringen sah. Er bremste seinen Wagen sofort voll ab. Noch bevor er den Audi zum Stehen bringen konnte, rannte plötzlich von der anderen Straßenseite ein weiterer Hund direkt vor sein Auto und wurde vom vorderen, rechten Fahrzeugeck erfasst. Beide Hunde rannten anschließend in unbekannte Richtung davon. Aufgrund des an dem Audi entstandenen Sachschadens in geschätzter Höhe von etwa 2.000 Euro, dürfte der Hund, der von dem Wagen erfasst wurde, möglicherweise nicht unerheblich verletzt sein. Sofort nach der Unfallmeldung eingeleitete Suchmaßnahmen verliefen allerdings bislang erfolglos. Bei dem verletzten Hund soll es sich um einen schwarzen Wolfshund mit gelbem oder orangefarbenem Geschirr gehandelt haben. Der Zweite wird als ebenfalls schwarz, mit dunklem Halsband aber von einer kleineren, etwa 30 Zentimeter hohen Rasse beschrieben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hechingen unter der Telefonnummer 07471/9880-0 entgegen. (cw)

Bisingen (ZAK): Vorrang missachtet

Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend in der Heidelbergstraße ereignet hat. Ein 29-jähriger Lenker eines VW Polo war gegen 19 Uhr in Richtung Ortsmitte unterwegs und wollte auf Höhe eines Einkaufsmarkts nach links in die Straße Untere Koppenhalde abbiegen. Dabei übersah er eine in Richtung Grosselfingen entgegenkommende 19 Jahre alte Fahrerin eines Fiat 500, sodass die beiden Fahrzeuge nahezu frontal zusammenprallten. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge blieb der Unfallverursacher unverletzt. Die Fahrerin des Fiat und ihre 17 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt und konnten selbstständig einen Arzt aufsuchen. An den Pkw, die abgeschleppt werden mussten, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. (db)

