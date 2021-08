Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Kabelbrand in Technikraum - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.08.2021, gegen 20.00 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brandalarm bei einem Einkaufszentrum in Friedlingen gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte in einem Technikraum im Parkhaus des Einkaufszentrums einen Kabelbrand mit starker Rauchentwicklung festgestellt werden, welcher rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Schon beim Eintreffen der Feuerwehr war der Gebäudekomplex fast vollständig vom Sicherheitsdienst evakuiert worden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, ein technischer Defekt kann vermutet wurden. Die Höhe des Sachschadens ist ebenfalls nicht bekannt.

