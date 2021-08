Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Akku eines E-Bike verursacht Garagenbrand

Freiburg (ots)

Am Samstag, 21.08.2021, gegen 21.10 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass in der Garage seines Nachbarn in Unterlauchringen vermutlich der Akku eines E-Bikes Feuer gefangen habe und das Feuer nun auf den Pkw übergreifen würde. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Eigentümer den Brand selber löschen. Mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung wurde der Eigentümer zur Beobachtung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

