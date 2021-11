Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchdiebstahl - Beamer aus Schulgebäude gestohlen

Herford (ots)

(um) Gestern (22.11.) verständigten Verantwortliche einer Schule an der Werrestraße die Polizei über einen Einbruchdiebstahl. Über den Zeitraum des Wochenendes stiegen bislang unbekannte Täter in einen Container vor dem Schulgebäude ein. Aus diesem Raum brachen die Diebe einen hochwertigen Beamer aus der Deckenhalterung. Der Schaden beträgt mindestens 800.- Euro. die Polizei bittet um Zeugennmeldungen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

