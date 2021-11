Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Erhebliche Beschädigung an geparktem PKW

Vlotho (ots)

(um) Über den Zeitraum des vergangenen Wochenendes beschädigten bislang unbekannte Täter ein geparktes Auto vor einem Haus am Margarethenweg. Der dunkle PKW der Marke Daimler-Chrysler war erheblich zerkratzt. Zudem brachen die Täter die Außenspiegel ab und ließen die Luft aus den Reifen. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell