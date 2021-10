Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Hattstedt: Hauswand umgestoßen - Zeugen gesucht

Hattstedt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (04.10.21) wurde im Neubaugebiet in der Jens-Kiesbye-Straße in Hattstedt eine frisch gemauerte Außenwand eines Rohbaus zerstört. Unbekannte Personen haben die Mauer auf ca. fünf Meter Länge umgestoßen. Möglicherweise haben andere "Bauherren" verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Hattstedt zu melden (Tel.: 04846 - 207995 0 oder Mail: hattstedt.pst@polizei.landsh.de)

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell