POL-FL: Dagebüll: Diverse Sachbeschädigungen in Dagebüll und Schlüttsiel

In der Nacht zu Mittwoch (06.10.21) kam es in Dagebüll und Schlüttsiel zu diversen Sachbeschädigungen.

Es wurden die Schaukästen des HGV Dagebüll und der Hafengesellschaft in Schlüttsiel eingeworfen bzw. mittels Stahlkugeln zerstört. An dem Seiteneinstieg zur Fähre in Dagebüll wurde ebenfalls eine Glasscheibe beschädigt. Diese splitterte komplett. Angrenzende Scheiben wurden durch Eierwürfe verschmiert. Weiterhin wurde eine Fensterscheibe eines Pumpenhäuschens an der Dagebüller Mole mit Stahlkugeln beschossen.

Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Wer kann Hinweise zu den unbekannten Tätern geben? Wem ist in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug aufgefallen?

Hinweisgeber melden sich bitte beim Polizeirevier Niebüll unter der Telefonnummer: 04661-40110.

