Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: B5 - Koldenbüttel: blauer Wagen nach Unfall auf der B5 gesucht

Koldenbüttel (ots)

Am Freitag (24. September) kam es gegen 13:40 Uhr auf der B5, Höhe der Abzweigung nach Koldenbüttel, zu einem Verkehrsunfall. Ein blauer Pkw fuhr in Richtung Süden und beabsichtigte, nach links in die Straße "Norddeich" Richtung Koldenbüttel abzubiegen. Auf Höhe der dortigen Einmündung blieb der Wagen stehen und wartete. Ein entgegenkommender SUV sei laut Zeugenaussagen so weit links gefahren, dass es zu einem Zusammenstoß der Seitenspiegel beider Fahrzeuge kam. Der SUV fuhr weiter, konnte kurze Zeit später jedoch von der Polizei angehalten werden. Der blaue Wagen entfernte sich ebenfalls und konnte am Unfallort nicht mehr angetroffen werden.

Hinweisgeber zum Wagen und der Fahrer selbst, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Friedrichstadt zu melden (Telefon: 04881 - 2869920).

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell