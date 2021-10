Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Wem gehört dieses Mountainbike?

Bild-Infos

Download

FLensburg (ots)

In einem Ermittlungsverfahren der Kriminalpolizei Flensburg wurde bei einer Durchsuchung am 10.09.21 in der Wohnung eines Tatverdächtigen u.a. ein Mountainbike sichergestellt. Da der Mann auch bereits als Fahrraddieb in Erscheinung getreten ist, könnte es sich bei dem Fahrrad ebenfalls um Diebesgut handeln. Das Fahrrad der Marke Cube in blau/weiß/schwarz hat eine Federgabel. Wer das Rad als sein Eigentum wiedererkennt oder weitere Hinweise zur Herkunft des Fahrrades geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 mit den Ermittlern des Kommissariats 7 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell